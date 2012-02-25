95% киевских такси работают на себя, а не на государство

Бюджет Киева и государства недополучает минимум 60-70 млн. грн. доходов в год из-за теневого рынка таксомоторных перевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам председатель КГГА Александр ПОПОВ после встречи с операторами рынка услуг такси в столице.

На сегодняшней встрече в КГГА был представлен проект “Киевское такси”. Как сообщалось, реализовать проект можно за 6-12 месяцев. Необходимое финансирование – 4 млн. грн. Проектом предусматривается создать в городе современный и прозрачный рынок таксомоторних услуг, который будет удовлетворять европейским нормам, услуги будут безопасными, машины - экологически чистыми. Все это будет способствовать улучшению экологической ситуации в столице, внешнего вида Киева за счет введения единого внешнего оформления такси и т. п.

Составляющими проекта являются создание и обеспечение функционирования городской сети стоянок для автомобилей такси (закон Украины «Об автомобильном транспорте»); разработка проектов нормативно-правовых актов относительно дальнейшего реформирования отрасли таксомоторних перевозок, внедрение местной разрешительной системы на право эксплуатации конкретного автомобиля как такси вместе с законодательно установленными полномочиями и обязанностями местных органов власти по организации пассажирских перевозок на такси.

Во время обсуждения этого проекта операторам рынка таксоперевозок было предложено принять участие в формировании и деятельности рабочей группы по доработке данного проекта, а также для наработки необходимой законодательной базы, которую передадут правительству и ВР.

В сегодняшний день в Киеве работает около 20 тыс. автомобилей с символикой такси и ей подобной. Оборот на рынке такси в городе составляет около 1,2 млрд. грн. в год. Около 95% (19 тыс.) участников рынка находятся в тени, поскольку осуществляют перевозку пассажиров без соблюдения требований законодательства Украины.

В то же время отмечалось, что в Киеве в режиме таксомоторных перевозок должны системно работать около 15 тыс. автомобилей-такси. Эти автомобили должны юридически легализированы; стандартизированы в соответствии с определенными параметрами комфортности и безопасности; выполнять перевозку в соответствии со стандартизированными и известными потребителю городскими тарифными схемами стоимости проезда.

Согласно расчетам, при условии легализации 14 тыс. водителей такси бюджет Киева получит дополнительные поступления: единый налог — около 36 млн. грн. ежегодно; социальные взносы в Пенсионный фонд — свыше 60 млн. грн. ежегодно; сбор за пользование сетью стоянок такси.

Государственный бюджет получит дополнительные поступления за оформление разрешительных документов на перевозку в размере свыше 14 млн. грн.