Гришко бросает оперную сцену - идет петь шансон
Мол, деньг нужны не только россиянам
Народный артист Украины тенор Владимир ГРИШКО оставляет оперу ради выступлений на эстраде. «Я приостанавливаю свою оперную деятельность. Сегодня хочу реализовать себя как артист эстрадного жанра», – заявил он в эксклюзивном интервью журналу Weekly.ua.
«Я собираюсь петь шансон в правильном понимании этого слова», - отметил он, уточнив, что не будет петь песни о людях, лишенных свободы. «Буду петь лирику: про любовь и верность», - подчеркнул В.ГРИШКО.
Певец пояснил свое решение тем, что «хочет противостоять той эстраде, которая заполнила наш рынок и отодвинула украинского артиста на задворки». При этом он подчеркнул, что «намерен доказать, что наш артист - это не дешевая рабочая сила. Ему тоже надо платить, а не только россиянам, которые все почему-то переехали в Киев и купили тут квартиры».
«Я не хуже Стаса МИХАЙЛОВА, ЛЕПСА и ВАЕНГИ», - заявил народный артист.