Гришко бросает оперную сцену - идет петь шансон

Народный артист Украины тенор Владимир ГРИШКО оставляет оперу ради выступлений на эстраде. «Я приостанавливаю свою оперную деятельность. Сегодня хочу реализовать себя как артист эстрадного жанра», – заявил он в эксклюзивном интервью журналу Weekly.ua.

«Я собираюсь петь шансон в правильном понимании этого слова», - отметил он, уточнив, что не будет петь песни о людях, лишенных свободы. «Буду петь лирику: про любовь и верность», - подчеркнул В.ГРИШКО.

Певец пояснил свое решение тем, что «хочет противостоять той эстраде, которая заполнила наш рынок и отодвинула украинского артиста на задворки». При этом он подчеркнул, что «намерен доказать, что наш артист - это не дешевая рабочая сила. Ему тоже надо платить, а не только россиянам, которые все почему-то переехали в Киев и купили тут квартиры».

«Я не хуже Стаса МИХАЙЛОВА, ЛЕПСА и ВАЕНГИ», - заявил народный артист.