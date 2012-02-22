Два года Януковича: хроника пикирующего президента

Виктор Янукович встречает вторую годовщину своей инаугурации, как минимум, втрое менее популярным, чем в 2010 году. Если учесть, что тенденция падения его популярности сохраняется, и вспомнить, что 7 февраля 2010 года за Виктора Федоровича проголосовали менее половины избирателей, выводы неутешительны. Судя по всему, серьезные проблемы ожидают не только лидера страны, но и всю Украину.

Два года назад Янукович напоминал опытного летчика, призывавшего доверить ему управление большегрузным самолетом под названием «Украина». В его пользу говорили не столько собственный опыт управления, сколько «чудеса на виражах», продемонстрированные «оранжевой» командой за пять лет после Майдана. Отметим, что буквально на первом году в президентском кресле Янукович изменил правила проведения полетов (Конституцию), сосредоточив всю полноту власти в собственных руках. Теперь ему объективно некому передать штурвал управления страной (версию об использовании механизма наследования власти пока всерьез рассматривать не стоит).

Пребывание за решеткой опасных для рейтинга конкурентов – Юлии Тимошенко и Юрия Луценко – проблем Януковича не решает. Если бывший министр внутренних дел больше упражняется в риторике и раздражает своего политического противника на Банковой, то к экс-премьеру приковано внимание и европейских, и американских, и даже российских политиков. В свалившемся в крутое пике рейтинге Виктора Януковича есть немалая заслуга Тимошенко, для которой цитата «а девушки – потом» оказалась неактуальной. Юлия Владимировна воспринимается в мировой политике как реальная альтернатива действующему главе государства. Ничего личного: тот ухитрился не только испортить отношения с друзьями Украины, и все меньше соответствует собственному образу бравого пилота, способному крутить «бочки» и «мертвые петли».

Сегодня Янукович может занести себе в актив экономический рост, но никак не инвестиционный климат и благосостояние граждан. По этим показателям Украина африканизируется. Принятие Налогового кодекса обернулось продолжением его переписывания, злополучный Кировоградский перинатальный центр стал символом неудач в деле реформирования здравоохранения, административная реформа обернулась сокращением клерков, начальники которых так и не пересели из лимузинов на бюджетные авто хотя бы для начала. Президентской администрации впору назначать приз в конкурсе «Угадай успешную реформу», все равно на вознаграждение победителя в ближайшее время тратиться не придется. Зато резиденция «Межигорье» остается островком процветания на карте государства Украина и зримым воплощением многочисленных комплексов Януковича.

Первый пилот страны все чаще набирает в свой экипаж выходцев из семейной летной школы, словно нарочно подчеркивая собственную неспособность к диалогу. Перестановки в силовых структурах дали оппозиционерам повод заговорить о подготовке к введению чрезвычайного положения. Янукович щедрой рукой дарит оппонентам поводы для критики своих действий, словно подчеркивая, что не собирается прислушиваться к их доводам. Да и в отношениях с собственной командой (после отмены конституционной реформы президентские полномочия неприлично раздулись) президент пока лихо увольняет только министров здравоохранения (уже троих) и губернаторов нелояльных к себе западноукраинских областей. Остальные члены команды напоминают пятнашки, ограниченные размером коробочки – их только передвигают с места на место. В такой «коробочке» очень легко и интересно имитировать борьбу с коррупцией, на которую у Виктора Федоровича никак не хватает политической воли. Кульбиты между образом «железного хозяина» и сетующим на парламент президентом утомили большинство искренних друзей Украины.

Предположения оппозиционеров, что Янукович не располагает информацией о положении в стране, выглядят технологическим ходом. Виктор Федорович два года проедал сухой паек своего рейтинга, в итоге оказавшись на бобах. Даже лично преданные силовики, если у них есть хотя бы капля здравого смысла, не станут противостоять массовым акциям протеста. Отметим – их за последние два года не было, что означает неприятный вывод: вольготность Януковича обусловлена хронической яловостью оппозиции, лидеры которой опасаются притока свежей крови. Ситуация в Украине давно напоминает цугцванг: каждый следующий ход только усугубляет положение. Например, посадив Тимошенко, Янукович лишился возможности полюбовно пересмотреть газовые контракты, а любые телодвижения вокруг украинской газотранспортной системы чреваты безжалостным внешнеполитическим блицкригом со стороны России, если ее не будут устраивать условия транзита газа в Европу.

Валерий Чкалов, известный советский летчик, когда-то ухитрился пролететь между пролетами моста. Виктор Янукович, словно подражая ему, пролетает по большинству направлений внутренней и внешней политики.

Есть ли у Януковича шанс измениться? Случаи, когда бывшие пилоты истребителей начинали водить пассажирские лайнеры, не единичны, но Виктор Федорович упорно не хочет давать поводы для оптимизма своим согражданам. Пока все говорит о том, что вместо отказа от абсолютистской манеры управления и диалога с оппонентами (для начала) он предпочтет апробированную на постсоветском пространстве тактику предвыборных подачек вкупе с контролем над информационным пространством. Наверное, Януковича такой подход успокоит, но вряд ли он устроит миллионы украинцев.

Евгений Магда