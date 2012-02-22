На Полтавщине автобус съехал в кювет: есть пострадавшие

В Полтавской области водитель рейсового автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего травмировались две пассажирки.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 21 февраля, в 13.50 на 40 км автодороге «Гадяч-Миргород» в Миргородском районе.

В результате ДТП в травматологическое отделение Миргородской ЦРБ госпитализированы две пассажирки: жительница села Выришальное Лохвицкого района с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти и жительница Полтавы с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана лба.

Для извлечения автобуса из кювета привлекался личный состав и пожарный автомобиль местной пожарной охраны пгт. Камышня.