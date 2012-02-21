Кличко считает, что Россия приготовила Украине сыр в мышеловке

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО считает поучительным для Украины пример с отставкой Президента Германии Кристиана ВУЛЬФА из-за коррупционного скандала.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "УДАР Виталия Кличко", об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова».

По убеждению лидера «УДАРа», Украина станет зажиточной и развитой страной лишь после того, как в нашем государстве по-настоящему заработают демократические принципы. По мнению В.КЛИЧКО, именно принципы демократии, свободы слова, верховенства права и уважения к закону, который должен быть одним для всех, – это то, что предлагает Украине Европейский Союз, и то, что нужно для перестройки Украинского государства.

Он также обратил внимание на необходимость начать в Украине реальную борьбу с коррупцией среди государственных чиновников, и привел пример того, как это делается в Европе.

«Несколько недель в Германии длился громкий скандал – Президента Германии обвинили в том, что он, используя служебное положение, взял льготный кредит на дом. Что возмутило немецкое общество больше всего? То, что Президент попытался остановить публикацию материала о своих действиях в СМИ. Люди восприняли это как обиду, потому что есть закон – и он должен быть одинаковым для всех», – сказал лидер «УДАРа».

Он напомнил, что за свой поступок Президент Германии Кристиан ВУЛЬФ заплатил потерей должности. По мнению В.КЛИЧКО, у многих украинских чиновников это вызвало бы лишь улыбку, потому что использовать власть ради обогащения и манипулировать свободой слова для них стало безнаказанной привычкой.

Лидер «УДАРа» отметил, что украинское общество уже выразило свое мнение относительно необходимости последующей евроинтеграции, поэтому отечественные политики должны сконцентрироваться на утверждении в Украине принципов демократии.

В то же время, комментируя перспективы в отношениях с Россией, В.КЛИЧКО сказал, что все обещанные льготные условия напоминают бесплатный сыр, который бывает только в мышеловке.