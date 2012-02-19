Такого карнавала в Бразилии еще не было

Рекордные 2,2 млн человек приняли участие в одном из парадов в рамках традиционного карнавала в Рио-де-Жанейро, сообщает Би-би-си.

Парад Cordao da Bola Preta проходит по центральным улицам Рио; его история насчитывает 93 года.

Несмотря на небывалый наплыв туристов, мероприятие прошло мирно, заявляют в полиции.

Всего в рамках бразильского карнавала на улицах Рио-де-Жанейро проходит около 400 парадов.