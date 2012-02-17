Украинским банкам уже плевать, грабят их банкомат, или нет?

В городе Белая Церковь Киевской области в помещении одной из библиотек ограбили банкомат.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, следы взлома и кражи обнаружили сотрудники учреждения, которые утром пришли на работу.

Злоумышленники, ночью повредив и открыв пластиковые двери, проникли в библиотеку, взломали сейф и забрали кассеты с деньгами. Из банкомата вынесли 520 тыс. грн.

В настоящее время милиция устанавливает свидетелей происшествия, воров разыскивают, ведется следствие.

В то же время в ГУ МВД констатируют, что, несмотря на постоянные предупреждения работников милиции относительно мер предупреждения, руководство банков их игнорирует. В частности, помещение, в котором находился банкомат, не было технически оснащено.

Выяснилось, что сигнал тревоги поступил около 3-х часов ночи, впрочем, по неизвестным причинам на срабатывание никто из охранников банковского учреждения соответствующим образом не отреагировал и правоохранительным органам не сообщил. Причины такого поведения также выясняются, подчеркнули в милиции.

«Из-за беспечности владельцев банкомата у воров было более чем достаточно времени для того, чтобы спокойно вынести деньги и скрыться», - отмечается в сообщении.