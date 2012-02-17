Самолет с грузом наркотиков натолкнулся на президента США

На борту самолета, приблизившегося в четверг на опасное расстояние к "борту номер один" Барака Обамы в аэропорту Лос-Анджелеса, находилось около 20 килограммов марихуаны, сообщает телеканал АВС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

Обама совершал предвыборную поездку по Калифорнии. Утром самолет президента должен был вылететь из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, однако незадолго до отправления в закрытое на время взлета воздушное пространство вторгся легкомоторный самолет Cessna-182.

Как позже сообщило Объединенное командование ПВО североамериканского континента (NORAD), для перехвата не отвечавшего на запросы диспетчеров самолета были подняты два истребителя F-16. Самолет был принудительно посажен в аэропорту расположенного неподалеку города Лонг-Бич, пилоты задержаны. Как отмечает NORAD, они нарушили воздушное пространство по ошибке.

"По сообщению Секретной службы, отвечающий за охрану высшего руководства США, на борту самолета были обнаружены наркотики - более 18 килограммов марихуаны", - сообщил собеседник телеканала. Он отказался сообщать подробности о том, кто был владельцем партии наркотиков, не стал комментировать легальность такой перевозки.

Руководство аэропорта Лонг-Бич, а также управление полиции города не стали комментировать инцидент и не ответили на вопросы о том, какие обвинения планируется предъявить пилотам, и остаются ли они под стражей, пишет РИА Новости.