На границе с Румынией греются водители грузовиков

В связи со временной приостановкой пропуска грузовых транспортных средств и автобусов на украинско-румынской границе создаются пункты для обогрева водителей, которые следуют в Румынию.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины.

Как напомнили пограничники, румынской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сильных морозов, мощных снегопадов и гололедицы.

В этих условиях пограничниками Черновицкого пограничного отряда во взаимодействии с областным управлением МЧС в Черновицкой области создан пункт обогрева для участников движения, которые следуют через пункт пропуска «Порубное - Сирет (Румыния)». Во избежание случаев обморожения или же ухудшения состояния здоровья у водителей и пассажиров пограничниками осуществляется круглосуточное дежурство для обогрева и предоставления квалифицированной медицинской помощи.

Похожая ситуация сложилась и на украинско-молдавской границе на направлении «Рени – Джурджулешть (Молдова)», где большинство водителей в результате сложных метеорологических условий вынуждены было прекратить движение. Чтобы не нарушать срок транзита следования через территорию Молдовы, который составляет одни сутки, участники движения ожидают улучшения погодных условий на украинской стороне. Работая под девизом «Украинский пограничник – партнер участника движения через границу!», персоналом Государственной пограничной службы Украины проводится разъяснительная работа среди водителей для обеспечения комфортных условий во время пересечения границы, говорится в сообщении.