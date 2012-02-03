Возле Ильичевска 1,5 тысячи лебедей и чаек едва не замерзли во льду
14:54, 03 февраля 2012Разное
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Воду расчищали буксиром и теплоходом
Рядом с паромным комплексом Ильичевского морского торгового порта спасатели Одесского подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций освободили из ледового плена полторы тысячи птиц.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Одесской области, сообщения о том, что около 100 белых лебедей, 400 чаек и 1000 уток оказались в ледовом плену у села Бурлачья Балка, поступили в экологическую и ветеринарную службы.
Спасателям удалось предотвратить гибель птиц: с помощью буксира и теплохода они раскололи лед и спасли от замерзания полторы тысячи пернатых.
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