Возле Ильичевска 1,5 тысячи лебедей и чаек едва не замерзли во льду

Рядом с паромным комплексом Ильичевского морского торгового порта спасатели Одесского подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций освободили из ледового плена полторы тысячи птиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Одесской области, сообщения о том, что около 100 белых лебедей, 400 чаек и 1000 уток оказались в ледовом плену у села Бурлачья Балка, поступили в экологическую и ветеринарную службы.

Спасателям удалось предотвратить гибель птиц: с помощью буксира и теплохода они раскололи лед и спасли от замерзания полторы тысячи пернатых.