День Киева нужно упразднить!

Я так и не смог дать вразумительного ответа на вопрос моей дочери, почему мы в это воскресенье отменили традиционную прогулку по Крещатику. Что я ей скажу? Что День Киева – это праздник «оторванных» чуваков, катающихся в метро с пивом и ржущих в полный голос? Что на Крещатике будет стоять дикий грохот, под который упившиеся люди будут пытаться танцевать на некрепких ногах? Что без драки в такой день никак не обойтись?

Дня Киева всегда жду с ужасом и стараюсь на время «празднования» эвакуироваться из города со всей семьей. На этот раз, к сожалению, эвакуироваться не удалось, но из дома не вылезал практически целый день. В 12 ночи вышел прогуляться по Андреевскому (благо, что неподалеку живу): последние чуваки, икая и качаясь, расходились по домам. Кажется, им уже самим надоело это деланное «веселье», и чтобы чем-то себя занять, они пинали перед собой пивную бутылку, и делали это до тех пор, пока не разбили ее. А когда разбили, заржали. Правда, смешно.

Дорога из-за мусора практически не проглядывалась. Улицу убирали дворничихи, и надо было видеть их лица, чтобы понять, что День Киева значит для них. Где-то кричали, кто-то мочился на стену Дома Булгакова. По Подолу бегали бездомные собаки, поедавшие мясо – объедки от шашлыков. Весело гуляли, короче.

На Крещатик заходить я даже не решился. Вернувшись, подумал, что пора бы учредить какой-нибудь общественный комитет с названием «Киевляне – за отмену Дня Киева» и начать собирать подписи под соответствующим воззванием. Надо отменить День Киева с формулировкой: «до тех пор, пока не научимся праздновать цивилизованно». Конечно, это сделать будет не очень просто, поскольку в таком «праздновании» заинтересованы те, кто активно торгует в это время, и каждый час торговли в День Киева оборачивается тысячами гривен прибыли, но с чего-то надо начинать. Благо что в городе теперь новый мэр. И, может, он все-таки поймет наши чаяния. Не будьте равнодушны к судьбе Киева, выступите против празднования его Дня.

Василий Кузьминский, музыкант