В здании Минтранса с 24-го этажа упал лифт с 16 пассажирами: есть пострадавшие

Сегодня в 10.21 в дежурный оперативно-координационный центр Главного управления МЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о том, что в здании Министерства транспорта Украины на проспекте Победы, 14 с верхних этажей оборвался лифт с людьми.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, мгновенно к месту происшествия прибыли столичные спасатели. От сильного удара двери лифта открылись самостоятельно. В лифте находились 16 человек. Все они остались живы, хотя и получили травмы (переломы конечностей, кровоподтеки и ушибы). Всех потерпевших бойцы МЧС перенесли в кареты скорой помощи.

Как выяснилось, лифт упал с 24-го этажа. Окончательные выводы о причинах аварии сделает специально созданная комиссия.