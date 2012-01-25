Мотоциклист насмерть сбил знаменитого режиссера

Выдающийся греческий режиссер Теодорос (Тео) Ангелопулос скончался в ночь на среду после того, как был сбит мотоциклистом на съемочной площадке своего фильма, сообщает корреспондент РИА Новости.

Режиссеру было 76 лет. Он умер от травм головы в больнице в южном предместье Афин. Несчастный случай произошел на шоссе к югу от Афин, его подробности пока неизвестны.

Съемки проходили на шоссе. Режиссер переходил дорогу и был сбит мотоциклистом. Ангелопулоса доставили в больницу с серьезными травмами, он находился на аппарате искусственного дыхания.

Ангелопулос, один из наиболее известных греческих режиссеров, родился в 1935 году. Учился в Афинском университете и в Сорбонне, работал журналистом и кинокритиком. Начал кинокарьеру в конце 1960-х. Сотрудничал с оператором Йоргосом Арванитисом и сценаристом Тонино Гуэрра. Его фильмы отличались неповторимой авторской манерой, включающей неторопливый сюжет и долгие планы.

Ангелопулос получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в 1998 году за фильм "Вечность и один день" и приз жюри того же фестиваля в 1995 году за "Взгляд Улисса".

Режиссер погиб на съемках фильма "Другое море", которые начались всего несколько недель назад.