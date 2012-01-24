Польская полиция отпустила водителя-украинца

Польская полиция отпустила украинца-водителя микроавтобуса, попавшего 20 января в дорожно-транспортное происшествие в Люблинском воеводстве. В этой аварии пострадали трое граждан Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный консул украинского консульства в Люблине Владислав КАНЕВСКИЙ.

"Получили информацию от полиции, что водителя отпустили", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что полиция, как правило, в подобных случаях отпускает водителей, если они не управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В остальных случаях дело направляется в прокуратуру, которая может подать в суд заявление о временном аресте задержанного.

По данным генконсула, украинец уплатил штраф за "невнимательность на дороге", размер которого, обычно, составляет от 60 до 200 долларов. В.КАНЕВСКИЙ отметил, что точную сумму штрафа определяет полиция в зависимости от обстоятельств.

По данным консульства, украинец, которому около 30 лет, был трезвым, а причиной аварии стало то, что он не справился с управлением, микроавтобус съехал на обочину и ударился в дерево.

Как сообщал УНИАН, 20 января в местности Броновице (Люблинское воеводство Республики Польша) произошло ДТП с участием микроавтобуса с шестью украинскими пассажирами.

В результате аварии три человека были госпитализированы в ближайшую больницу, где им оказали неотложную медицинскую помощь, позже двух пострадавших перевезли в больницу города Пулавы.

На сегодняшний день в больнице остаются двое украинцев, один из которых находится в тяжелом состоянии.