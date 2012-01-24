Полицейские приняли спортивный забег за гей-парад

В городе Советск Калининградской области сотрудники МВД задержали участников легкоатлетического забега, приняв его за гей-парад.



Как сообщает Радио Свобода, в минувшие выходные молодых людей, участвовавших в забеге «За здоровый образ жизни», остановили три полицейских микроавтобуса, а затем - доставили в отделение.



Таким образом в МВД среагировали на звонок анонима, сообщившего о том, что в городе проходит несанкционированная акция геев. Еще одним поводом для задержания послужил флаг Российской империи с надписью «Русские выбирают спорт», который держали спортсмены. Его полицейские приняли за сектантский.



После того, как участники забега дали показания, а его организаторы написали объяснительные, всех отпустили.