Полицейские приняли спортивный забег за гей-парад

01:21, 24 января 2012
Разное
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Ну и погорячились

В городе Советск Калининградской области сотрудники МВД задержали участников легкоатлетического забега, приняв его за гей-парад.

Как сообщает Радио Свобода, в минувшие выходные молодых людей, участвовавших в забеге «За здоровый образ жизни», остановили три полицейских микроавтобуса, а затем - доставили в отделение.

Таким образом в МВД среагировали на звонок анонима, сообщившего о том, что в городе проходит несанкционированная акция геев. Еще одним поводом для задержания послужил флаг Российской империи с надписью «Русские выбирают спорт», который держали спортсмены. Его полицейские приняли за сектантский.

После того, как участники забега дали показания, а его организаторы написали объяснительные, всех отпустили.

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