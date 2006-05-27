На ферме по разведению крокодилов должен быть специальный план перехвата

В Великобритании появилась первая ферма по разведению крокодилов, передает британский телеканал Скай Ньюз.

Инициатором необычной для Великобритании, но прижившейся во многих других странах технологии стал 36-летний фермер Энди Джонсон из местечка Олдхерст близ Кембриджа. Он завез на свою ферму восемь нильских крокодилов длиной по восемь футов (около 2,5 метров) каждый, чтобы выращивать их для получения мяса.

Бюрократических проволочек на пути разведения тропических рептилий не возникло - инициатива фермера была одобрена местным муниципальным советом. "Мы дали ферме "зеленый свет". Главное - чтобы животные содержались под надлежащим присмотром, не представляли опасности для людей, а на случай их побега был бы разработан специальный план перехвата", - отметили местные чиновники. При этом они пообещали "тщательно мониторить развитие событий".

Между тем, с наймом персонала для фермы возникли сложности. "Это трудно, поскольку существуют проблемы со страхованием сотрудников", - признался Джонсон.

Однако он надеется, что со временем и в этом вопросе будет найден выход. Крокодилы содержатся в защищенном месте и не представляют угрозы местным жителям, отмечает фермер.

"Крокодилье мясо - большая редкость на рынке, но я думаю, что спрос на него будет расти", - говорит Энди Джонсон.

РИА "Новости"