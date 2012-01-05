Опасность коммунизма-фашизма: к чему может привести революция в России

Лобное место тоже круглое Начавшееся в России противопутинское движение не особенно думает, что будет после того, как свергнут путинизм. Это показывает, что оно может перерасти в революцию. Только революции гневно или весело равнодушны к подробностям завтрашнего дня. Им достаточно уверенности, что будет всё не так, как было, и непременно – лучше. Можно ли представить себе, что вопрос "Что с нами будет?" задают в дни Октября Троцкий, Каменев и Зиновьев? Не было у них и вопроса, что будет с Россией, – был ответ: коммунизм через десять лет, бесклассовое процветающее общество.

Путинизм же, он наоборот, только о том и думает, к чему приведёт его поражение. Это черта всех свергаемых режимов. Морис Палеолог круглый 1916-й год слышал в петроградских салонах: "Что с нами будет?" Но не был чужд тогдашней номенклатуре и вопрос, что будет со страной. Не может быть чужд сей вопрос и путинизму. Шкурные заботы правителей никогда до конца не вытесняют мыслей о судьбе оставляемого дела. В нашем случае одно из таких дел – состоявшееся приручение коммунистов и фашистов. В очередной раз это показали последние выборы в Государственную думу. Ничто, друзья, не делается само собою, может с полным правом сказать Путин. Видели, сколько голосов получили КПРФ и ЛДПР? Вы справедливо, хотя и с неуместным презрением, называете их кремлёвскими шавками. А знаете, каких денег и усилий это стоило Ельцину, а потом и мне, Путину? Если бы он передал мне не только власть, но и белые перчатки, впопыхах приобретя их по размеру моих рук 31 декабря 1999 г., площадь Сахарова сегодня называлась бы площадью Андропова, и вы толпились бы там не по своей воле с флагами кому какой горазд, – вас согнали бы туда с красными и только с красными: для демонстрации преданности сами знаете чему.

Революция может с великолепной беспечностью вскричать: "Будь всё по-честному – и тогда пусть хоть сам воскресший Пол Пот въезжает в Кремль!" Но люди с государственным мышлением, просто с практической жилкой, не могут подхватить этот лозунг. Они молчат и тоскуют в малом меньшинстве. 20 лет назад совок ожидал резкого улучшения жизни здесь и сейчас – улучшения, которое обеспечит не он своими трудами, а новое старое начальство. На руинах нелепой надежды возникло ещё более нелепое желание вернуться назад. К счастью, это настроение оседлали деляги из остатков КПСС. Огромная удача – что новый старый Кремль смог удержать их у ноги. Путин прав: ничто не делается само собой. Но ничто и не продолжается само собой. Пока в стране преобладает бедное население, существует и опасность коммунизма-фашизма. И есть одно условие, при котором эта опасность может стать в высшей степени насущной: свобода и честность, как их понимают Болотная-Сахарова. А как их, спрашивается, ещё можно понимать?! Тут-то, может быть, но, не дай Бог, начинается трагедия из тех, до которых не всякому хотелось бы дожить.

Об ошибках революции не стоит говорить – революции не ошибаются, как не ошибается ветер. Но даже у революций есть головы. И в этих головах сегодня гнездится что-то вроде польского Круглого стола. Какой-какой?! Польский? В России, в Москве? И где в Москве? Не на Лобном ли месте? Круглое ведь… Круглый стол – это заведомо значит, что всей номенклатуре путинизма не будет запрещена политическая деятельность. Круглый стол – это честные выборы коммунистов и фашистов в парламентское большинство. Это вам не тех же щей, да пожиже влей. Это – бросить Россию из огня да в полымя. Когда представляешь себе такой Круглый стол, становится, как говорится, пронзительно ясно, что путинизм, существо хоть и порочное, но вменяемое, будет сопротивляться до последней возможности и с нарастающим ожесточением. Не сможет Путин просто так отдать страну – нет, не Немцову с его мастерами культуры, а красно-коричневым отморозкам или, ещё хуже – стихии того же колера. Не сможет – чувствуя спинным мозгом, что это было бы просто глупо, если не употреблять слов о такой судье, как история. А не хватит сил как-то удержаться, извернуться и самому – вместе со своими нынешними врагами! – как-то избавить родную землю от этой нечисти, тогда Россию ждут интересные времена. Кому там не терпится увидеть, как прозаики и поэты будут отбиваться от голодных краснознамённых когорт?

Высоко — над нами — над волнами,— Как заря над черными скалами — Веет знамя — Интернацьонал!

Анатолий Стреляный, Русская служба Радио «Свобода»