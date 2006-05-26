Ученые ответили на вопрос, что было раньше - курица или яйцо

Наконец-то разрешен вопрос, который на протяжении многих веков мучил человечество: "Что было вначале - курица или яйцо?". Команда исследователей из Великобритании, состоящая из генетика, философа и фермера, утверждает, что нашла на него ответ.

Вначале было яйцо.

Объяснение основывается на том, что генетический материал не изменяется в течение жизни животного. Поэтому первая птица, которая в доисторические времена развилась в то, что мы называем курицей, должна была вначале существовать как эмбрион в яйце, утверждает профессор Джон Брукфилд, специалист по эволюционной генетике из Университета Ноттингема, сообщает CNN.

По его словам, организм в яичной скорлупе должен был иметь ту же самую ДНК, что и курица, в которую он развился. "Поэтому первым существом, которое мы могли бы недвусмысленно назвать представителем данного биологического вида, было это первое яйцо, - добавил он. - Таким образом, я заключил, что вначале было яйцо".

Такой же вывод сделали его коллеги по "яйцеведению" - профессор Дэвид Папинео из Лондонского королевского колледжа, и фермер Чарльз Борнс, занимающийся разведением домашней птицы.

Профессор Папинео, специализирующийся на философии науки, согласился, что первая курица вылупилась из яйца, и это доказывает, что перед курицами были яйца.

Он сказал, что люди ошибаются, когда утверждают, будто яйцо мутировавшего вида определяется по "некуриным" родителям птицы.

"Я утверждал бы, что это - яйцо цыпленка, если внутри него содержался цыпленок, - сказал он. - Если кенгуру снесла яйцо, из которого вылупился страус, то, конечно, это будет страусовое яйцо, а не яйцо кенгуру".

Чарльз Борнс, председатель торговой ассоциации "Британский цыпленок" (Great British Chicken), сказал, что он также находится в "прояичном" лагере.

По его словам, "яйца были вокруг, прежде чем появилась первая курица. Конечно, они, возможно, не были теми куриными яйцами, которые мы видим сегодня, но они были яйцами".

Дебаты, которые помогли решить этот вопрос, организовала компания Disney для продвижения выпуска фильма "Цыпленок Цыпа" (Chicken Little) на DVD.

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