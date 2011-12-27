КС подтвердил: судебная «реформа» Президенту удалась

Единственная реформа, которая удалась Президенту и дает уже свои плоды, так это судебная. Она предоставила возможность Виктору Януковичу подчинить себе лично судопроизводство. Сейчас оно абсолютно управляемое, что подтверждает последнее решение Конституционного суда, который признал право Кабинета министров устанавливать размер социальных выплат в соответствии с финансовыми возможностями государства. Такие выводы КС говорят о том, что «высшая инстанция Фемиды» является фактически вне закона, то есть работает по указанию власти. КС совершил очередное надругательство не только над гражданами страны, но и над Основным законом Украины.

И самое главное, этим решение узаконен диктат правительства в социальной сфере не только на 2011 год, но и в дальнейшем, так как упомянутое «действо власти закреплено в госбюджете-2012.

Что касается сути вопроса, то после непрохождения в парламенте вызвавшего бурю недовольства со стороны электората законопроекта "О гарантиях исполнения решений суда" (№7562), которым предусматривалось не только ограничить или отменить ряд льгот, но и скрыть от любопытных глаз конкретные их объемы и механизмы предоставления, что полностью переходило под контроль Кабинета Министров, 14 июня т.г. Верховная Рада приняла на первый взгляд вполне безобидные изменения в закон о госбюджете-2011. Среди массы цифр документа (законопроект №8654) просматривается основной реформаторский пункт – соцвыплаты будут определяться не размерами согласно законам, а постановлениями Кабмина. Среди пострадавших - самые «высокооплачиваемые» категории - дети войны, чернобыльцы и военные пенсионеры. Народные избранники, вернее 252 народных депутата поименным голосованием осуществили противоконституционный шаг (по аналогии действия правительства Тимошенко в 2007 году, которому тогда КС противостоял, но на сей раз этого не последовало, что еще раз подтверждает «судебную» крепость нынешней власти). «Закрепил» осуществленное Кабмин 6 июля т.г. принятием постановления (№745), которым сократил соцвыплаты для ряда категорий граждан. Государство по этой статье расходов уже задолжало более 100 миллиардов гривень. Погасить «заем» возможности нет и, как показывает жизнь, никогда не будет. Во спасение казны и имиджа страны заработало нововведение – платить будут соизмеримо состоянию бюджета. При этом нельзя забывать, что на такое пиковое состояние власть сама себя обрекла.

Но как вообще при декларируемых Кабмином положительных сдвигах в экономике, мы несем такое плачевное существование?!

Расширение социальных гарантий любая правящая команда считает политическими дивидендами. Вместо того, чтобы соцльготы упорядочить, власть постоянно проводила различные попытки их сокращения на фоне их же расширения, что на деле можно назвать открытым заигрыванием с населением, особенно в преддверии выборов. Но для укрощения электората в 2012 году будет задействован эквилибристический ход – сокращение привилегий народных депутатов, причем тех, которыми они практически не пользовались. И сделано это не на основании закона, а согласно положениям госбюджета, которые действуют всего год. То есть, в любое время можно внести изменения…

Представление в КС подали народные депутаты летом 2011 года, суд размышлял полгода и наконец сделал выводы, которые заслуживают только одного комментария – позор! А если убрать эмоции, то судьи КС должны понести ответственность за такое решение.

Что касается Кабмина, то ему, конечно, повезло, но не с Божьей помощью, а при содействии Президента. И на это у гаранта есть основания. Первая «реформаторская» попытка сократить бюджетные траты в социальной сфере была предпринята Кабмином нынешнего Президента Виктора Януковича. В 2002 году возглавляемое им правительство приняло 4-ех летнюю государственную программу, в которой планировалось заменить соцльготы денежной компенсацией. Но ее пришлось заморозить в 2004 году из-за отсутствия реестра получателей помощи. Но вместо того, чтобы заняться упорядочиванием данной сферы, решили "договориться" с Фемидой - и получилось!

Нана Черная