В США легализуют интернет-покер

Власти США собираются легализовать интернет-покер и другие виды азартных игр в сети интернет, сообщает Reuters.

Документ, опубликованный 23 декабря министерством юстиции США, снимает запрет на сайты, предлагающие посетителям игры в покер, а также другие виды азартных игр. Ранее владельцы подобных сайтов преследовались в уголовном порядке в соответствии с законом 1961 года.

Новая интерпретация закона оставляет запрет только на тотализатор, однако позволяет продавать по сети лотерейные билеты.

Эксперты ожидают, что новое законодательство ускорит развитие индустрии азартных игр-онлайн, рост которой за 2010 год составил 12%, замечает РосБизнесКонсалтинг.