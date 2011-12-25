В США легализуют интернет-покер
18:54, 25 декабря 2011Разное
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Министерство присмотрелось к старому закону
Власти США собираются легализовать интернет-покер и другие виды азартных игр в сети интернет, сообщает Reuters.
Документ, опубликованный 23 декабря министерством юстиции США, снимает запрет на сайты, предлагающие посетителям игры в покер, а также другие виды азартных игр. Ранее владельцы подобных сайтов преследовались в уголовном порядке в соответствии с законом 1961 года.
Новая интерпретация закона оставляет запрет только на тотализатор, однако позволяет продавать по сети лотерейные билеты.
Эксперты ожидают, что новое законодательство ускорит развитие индустрии азартных игр-онлайн, рост которой за 2010 год составил 12%, замечает РосБизнесКонсалтинг.
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