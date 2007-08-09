Почему от туалетов в центре столицы воняет совком?

Недавно в столичном торговом центре «Глобус» на Майдане побывала в “ОО”. Контраст поразительный: между глянцевыми витринами крутых магазинов в «Глобусе» и абсолютно совковым туалетом – где пухлая «девушка» на входе собирает по гривне, где нет мыла в мыльницах, сушилки для рук работают через одну, вода в кране только холодная, под ногами путается уборщица с грязной тряпкой и перекошенным лицом, воняет ужасно, и на стене висит один на всех (!) рулончик серой твердой туалетной бумаги.

Такие же туалеты вы можете встретить еще во многих точках Киева.

По уровню антуража и цен в крутых магазинах мы уже до цивилизованного мира доросли, чего не скажешь о туалетах. А именно туалет – одно из мерил уровня цивилизованности в стране. Почему нигде в Западной Европе или Америке вы не встретите платных туалетов, где туалетную бумагу нужно отматывать на входе от общего рулона? Туалеты там преимущественно бесплатные, и при этом в них чисто, пахнет ароматизаторами, есть столик для запеленывания младенцев, место для инвалидов, в каждой кабинке – евроунитаз и висит белая современная туалетная бумага. И зарплату не нужно платить каким-то злобным «туалетным» тетям, которые собирают с «клиентов» деньги. А деньги, между прочим, на туалетах зарабатываются довольно большие.

Вот, скажем, в «Глобусе» туалет, по самым скромным подсчетам, ежедневно посещают полтысячи людей. Это 500 гривен в день, 15000 гривен (3000 долларов) в месяц. Из этих денег максимум по 100 долларов в месяц платится уборщице и тете на входе. Ну, допустим, еще 100 долларов тетя присвоит (никто же ничего не контролирует). Остается – 2700 долларов в месяц. Минимум. Так почему же нет мыла и один на всех рулон туалетной бумаги за 66 копеек.

Крадут бумагу? Если покупать 20 рулонов нормальной белой туалетной бумаги в день, то в месяц на это уйдет от силы 150–200 долларов. Пусть треть украдут, но большая часть останется!

В действительности же, мне кажется, если кто-то что-то и ворует, то это разве те же туалетные «труженицы». Потому что люди, которые приходят в дорогой торговый центр купить пару обуви за 300 долларов или попить кофе с пирожным за 40 гривен, не будут запихивать в карман рулон ворованной туалетной бумаги.

Наверное, как всегда, кто-то зарабатывает большие деньги на туалетах и не хочет потратить ни копейки на то, чтобы эти туалеты выглядели прилично. И, скорее всего, это не бизнесмены, потому что эти давно поняли, что у любого товара должна быть красивая упаковка (посмотрите на туалеты в ресторанах «Козырной карты», в фитнесс-клубах!). А от наших туалетов за 1 гривню попахивает таким совком, что это явно наводит на мысль, что столичной «сетью» туалетов владеет и все эти тысячи долларов кладет в карман кто-то из коммунальных служб или администрации города, явно ничего не платя за аренду помещения, потому что по санитарным нормам – туалет должен быть!

Марина Зарицкая, г. Киев