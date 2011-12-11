Ёлка в аренду - привезут в горшке и заберут через две недели

Накануне новогодних праздников работники лесных хозяйств Одесской области намерены реализовать населению не менее 22 тысяч елок и сосен, причем оснащенных специальными чипами, которые хранят информацию, в каком лесничестве выращено деревцо, его сорт и качество.

Как сообщили УНИАН в Управлении лесного и охотничьего хозяйства Одесской облгосадминистрации, «таким образом работники лесхозов будут бороться с браконьерской вырубкой зеленых насаждений, которые выращивают на 130 гектарах плантаций местных лесхозов».

«С целью выявления тех, кто готовится к незаконным вырубкам и рассчитывает получить 50-60 гривен за каждое деревцо, «оздано 40 бригад специалистов, в состав которых включены также сотрудники милиции и ГАИ, которые будут проверять маркировку елок на грузовых автомобилях и базарах», - уточнили в облуправлении.

Что касается продажи елок торговцами из других регионов страны, то у них будут проверять наличие документов на привезенные для реализации зеленые деревца, поскольку законодательство не позволяет объявлять немаркированные елки браконьерскими, отмечается в сообщении.

Между тем, сотрудниками Одесского коммунального предприятия «Горзелентрест» инициирована предпраздничная услуга природоохранного характера: доставка живых елок в специальных горшках напрокат. Причем стоимость услуги «елка напрокат» обещают сделать наполовину ниже стоимости срезанной на плантации полутораметровой елки или сосны.

«Доставку елочек в специальных горшках с почвой будут осуществлять представители КП «Горзелентрест», - уточнил и.о. директора КП Александр РИФФА. – После новогодних и рождественных праздников эти же сотрудники заберут деревца из квартир и домов одесситов и вывезут на территорию «Горзелентреста».