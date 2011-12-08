Писатель Валентин БАДРАК представил свой рейтинг лучших книг для женщин в рамках конкурса Лаборатории “Сделай себя сам” в УНИАН.

“В настоящее время литературы для женщин даже многовато”, отмечает В.БАДРАК и добавляет, что такая политика издателей понятна, ведь более 70% читателей – женщины.

“Поэтому не лишним будет представить пятерку лучших, по моему мнению, книг, которые способные произвести революцию во взглядах современной женщины”, - сказал писатель.

Преимущественно в его рейтинге книги-тренинги для работы с собственной личностью. В частности, в ТОП-5 от В.БАДРАКА вошла книга немецкого психоаналитика Уте ЭРХАРДТ «Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие - куда захотят, или почему послушание не приносит счастье».

В.БАДРАК утверждает, что автор как никто понимает в том, как женщине отойти от стереотипизированных моделей жизни и избавиться от страхов.

Единственным мужчиной в рейтинге авторов - знатоков женской психологии является Антонио МЕНЕГЕТТИ с книгой «Женщина третьего тысячелетия». По словам В.БАДРАКА, этот писатель, в частности, говорит о том, что именно помогает женщине представить собственное духовное преимущество. А также дает ценные замечания: "Можно быть верной, но никогда – безраздельно кому-то принадлежать".

С полной версией рейтинга можно ознакомиться тут.