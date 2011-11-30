Угонщики специализировались на BMW X-5

Сотрудники милиции задержали преступную группу, которая специализировалась на хищениях внедорожников марки BMW серии X-5.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесского городского отделения милиции.

Организовал серию автоугонов ранее судимый 43-летний одессит, который уже провел 14 лет в местах лишения свободы, с двумя подельниками – 21-летним студентом вуза и 36-летним жителем города, имевшими определенные технически навыки.

Члены преступной группы действовали четко по распределенным ролям, уточнили в милиции. В частности, «студент во внеурочное время занимался подбором и арендой гаражей для похищенных машин, а также их перегоном покупателям, а второй сообщник главаря группы нейтрализовал противоугонные устройства внедорожников, что не мешало ему числиться дисциплинированным работником фирмы по установке пластиковых окон».

Как установлено следствием, члены преступной группы проникали в салон автомобилей путем «спиливания дверных ручек: с помощью специального электронного устройства считывалась информация, затем бортовые компьютеры перезагружались и моторы автомобилей заводились, что позволяло угонщикам перегонять их в арендованные гаражи».

При проведении обысков, у преступников изъяты ключи от арендованных гаражей, фотоаппарат одного из пострадавших, ноутбук с фотографиями машин и предложениями об их продаже, чип для считывания электронного кода замка зажигания, а в гаражах обнаружены два недавно похищенных автомобиля. По данным следствия, преступная группа отыскивала покупателей автомобилей через интернет.

В отношении автоугонщиков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Ведутся следственные действия с целью проверки причастности членов группы к аналогичным преступлениям.