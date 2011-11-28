Президента вывели из зала

Похоже, Украина показывает нам номер, который может войти в историю политического цирка. Страна без президента при президенте с огромными полномочиями – так называется номер. В тот самый момент, когда Янукович сделал Украину, как ему казалось, сверхпрезидентской республикой, она – в глазах населения – стала превращаться в парламентскую.

Началось с того, что был найден понравившийся Януковичу способ поднять его над прозой жизни. Если сегодня доверчиво смотреть ТВ, то во всём, что вызывает недовольство населения, виноваты: парламент (Верховная Рада), правительство, губернаторы и, разумеется, оппозиция – только не президент. К тому же, он "не вылазит" из-за границы. Ни один глава государства не катается столько, сколько этот.

Депутаты и чиновники, что отдуваются за него на всех экранах, - люди, по мнению зрителей, пустые, как те бочки, в которые круглосуточно лупили перед зданием правительства зимой 2004 года, в дни Майдана-1. Это – "голосовые", как в советское время назывались особи, которых назначали выкрикивать лозунги во время праздничных демонстраций. Они ничего не решают, с ними никто не считается. Им даже красть не позволяется столько, сколько хотели бы. Миллион-другой – ладно, бери, а десятки миллионов – зась, это не по чину.

Каким же оказалось решение населения в связи с этим? На первый взгляд, парадоксальным: раз делается вид, что эти пустышки всё вершат, пусть за всё и отвечают. И вот уже взбешённые пенсионеры-чернобыльцы и "афганцы", которым срезали выплаты, собираются не перед администрацией президента, а перед Верховной Радой, и депутаты, повинные только в том, что бесправны, на бегу свинчивая значки, устремляются к подземному выходу. А президент – что есть он в Украине, что нет его: полетел куда-то принимать государственные почести. И не имеет значения, что в том или ином случае замешана невидимая рука, исполняющая обширный замысел по переадресовке народного гнева на стрелочников. Суть остаётся неизменной. Задумывалось вывести президента из-под критики в зале, а оказалось, что вывели из зала.

Не без его, понятно, участия.

В этом, собственно, всё дело. Правитель, как любой начальник, может быть умным или глупым, просвещённым или тёмным, более волевым или менее. Но если он правитель природный, он держит в голове всё своё хозяйство и всех подданных. Всё и всех! Если его голова не вмещает такого объёма, если он лишён вкуса к правлению, он будет, в лучшем случае, только частично владеть обстановкой. Янукович, и это уже видят все, ничего не берёт в голову. Кроме одного, исключительно важного, но только одного. Это – состояния первой десятки воротил. Тут он знает всё до тонкостей, перед его мысленным взором все скелеты во всех шкафах. Тут он настоящий начальник, уверенно решающий, у кого что отрезать и кому что прирезать. Но об этой стороне его деятельности не подозревает страна. И страна не живёт и не может жить частными интересами десятка воротил.

Не становись, парень, диктатором, если не можешь им быть. Лукашенко стал – и может, хотя тоже кончит плохо. Янукович попытался – и не может. Для него это плохо уже сейчас, а стране в самый раз. Бессильную Раду не любят, но признают. Вроде бы всесильного президента и не любят, и не признают. Таков уклон народного политического чувства. Таково распределение легитимности по-украински. Сколько существует послесоветская Рада, столько и ходит к ней народ, когда у него созревает какая-нибудь существенная претензия, особенно такая, которая требует законодательного удовлетворения. Ни один созыв Рады ещё не пользовался уважением, и тем не менее… Янукович своей неспособностью выбрать курс и править, потеснить коррупцию, проводить реформы лишь добивает президентство в пользу парламентаризма.

Не будет ни диктатуры, ни анархии. Может случиться, что однажды – и невдолге – Майдан-2 придёт к стенам Рады, перекроет все наземные и подземные входы-выходы и подскажет ей несколько судьбоносных решений, включая самороспуск. В итоге это, ныне ничтожное, учреждение станет полноценным. Возможны и другие пути к цели, вытекающей из того, что парламент в общественном сознании или, если хотите, подсознании отныне будет институтом №1. И потому, между прочим, больше всех поносимым.

Анатолий Стреляный, Русская служба радио «Свобода»