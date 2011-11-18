Газовые переговоры - подстава под грифом «секретно»?

Украина и Россия согласовали цену газа, документы технически оформляются, их завизируют президенты двух стран – такая информация, со ссылкой на источники, раскручивается СМИ. Стоимость голубого топлива якобы составит 220-230 долларов за тысячу кубометров. Премьер-министр Николай Азаров не комментирует ход переговоров, видимо, боясь сглазить: «Когда закончатся (переговоры - ред.) – расскажем». Президент вчера тоже призвал не говорить "гоп" : "Надо еще немного времени. Как только мы выйдем на приемлемое решение, безусловно, мы не будем держать его в тайне - сообщим обществу о достигнутых результатах". Аналогичные месседжи идут с российской стороны.

Завеса секретности вызывает опасения, что в итоге "хорошая" цена на газ срикошетит в отношении Украины по какой-либо из скользких тем двустороннего сотрудничества. Причем рикошет на пользу не пойдет (по крайней мере, Харьковские договоренности навевеют вполне обоснованные опасения). Пока что складывается ощущение, что с украинской стороной до последнего играют "в темную", а наши даже смутно не предполагают, что и на каких условиях придется подписывать.

Хотя вполне логично было бы озвучить конкретные цифры, которые обсуждаются, как отправные точки, а также предложения и обоснования той и другой переговорной стороны. Едва ли это нанесло бы вред безопасности обеих стран. По крайней мере, в декабре 2008 года цифры и размах колебаний озвучивался и украинцы знали, что предлагает Россия и на чем настаивает Украина. А вот когда конкретные (реальные, подчеркиваю,) цифры "испарились" из эфира (что в январе 2009, что в апреле 2010), общественности стало понятно, что под грифом "секретно" скрывается... подстава, удар по национальным интересам Украины.

Что касается стоимости российского газа, то единственное, что «рассекретил» украинский премьер-министр - Украина сможет экономить до 6 млрд. долл. в год.

«Как только мы договоримся о приемлемой цене на газ, то получим сразу «плюс», грубо говоря, 500 млн. долларов в месяц. Это по году - 6 миллиардов. Если бы мы этот ресурс имели в этом году – у нас вообще никаких бы проблем не возникло», - сказал Н.Азаров.

Если учесть, что сейчас газ в месяц обходится приблизительно в 1 млрд. долл., то цена должна быть вполовину меньшей. «Достижение» власти, конечно, впечатляет. Но такая благосклонность Кремля, как свидетельствует опыт, дорого может стоить. Тут будет уместно привести заявление Николая Яновича в интервью радиостанции «Эхо Москвы», когда он комментировал российские уступки в рамках Харьковских соглашений.

«Спрашивается, на какие уступки пошла Россия нам? Сейчас, без Харьковского соглашения, цена газа в четвертом квартале (для Украины) – 540 долл. за тыс. кубометров. Позвольте, таких цен в Европе вообще нет. Отбросим 100 долл. по Харьковскому соглашению и получим 440 долл.», - сказал Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что по 440 долл. покупает газ Германия, которая на 2000 км дальше Украины. «За время работы с российским руководством – достаточно продолжительное, начиная с 2002 года, когда я начал работать в правительстве, – я твердо для себя уяснил: руководство России не идет на уступки, оно идет на компромиссы, это – да. Но на уступки, тем более односторонние, я такого не припомню», – заявил премьер.

О том, что Москва и Киев перешли к техническому оформлению газовых договоренностей, заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко. По его словам, основой ведущихся сейчас газовых переговоров послужила встреча президентов Виктора Януковича с Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным в резиденции Завидово в Тверской области в сентябре. Тогда «тройка» отделалась общими фразами, никакой конкретики по результатам встречи не было ими сказано. Но заявления, что газовые переговоры продолжаются и проходят конструктивно, мы слышим от власти по сей день.

К примеру, в Администрации Президента прогнозируют значительное снижение цены, но каким образом Украина этого добьется, не говорят. Хотя российские чиновники, представители Газпрома и эксперты уверяли, что поблажек не будет – контракт есть контракт. Если только «не повезет». Так считает и президент Российского газового общества, вице-спикер Госдумы РФ Валерий Язев. Но при этом он не уточняет, что такое «повезет».

В Кабмине тоже уверяют – снижения цены газа обязательно добьемся.

Только оппозиция не может успокоиться, требует отчета правительства. Увы, Кабмин на такое предложение не откликнулся.

Поведение правительства председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин Наливайченко комментирует следующим образом: «Полная непрозрачность действий власти в переговорах с Россией представляет собой угрозу для национальной безопасности страны, для всех наших граждан и для будущих поколений. Мы четко заявляем: если соглашения о новой цене на российский газ, заключенные за счет суверенитета Украины, нашей газотранспортной системы или членства в евроазиатской дыре, они будут немедленно разорваны после прихода к власти демократических сил».

Председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко предложил председателю парламента Владимиру Литвину лично обратиться по этому поводу к В.Януковичу и в Кабмин, «чтобы знать, что конкретно Президент и правительство ставят условием достижения договоренностей».

Спикер пообещал, даже уточнил: «Если директивы имеют ограниченный доступ, то через первый отдел, кто имеет доступ, могли бы с ними ознакомиться». Но никаких обращений на последовало.

Не знаю, имеет ли смысл требовать документы. Помнится, во времена премьерства Тимошенко в то время Президент Виктор Ющенко вместе с парламентариями так и не увидели газовые контракты воочию. Тогда Кабмин ссылался на секретность информации и мировую практику в таких вопросах.

Если следовать логике, то можно предположить, что могло вызвать такую «газовую» расположенность россиян – получение максимального контроля над стратегическими объектами Украины. И это не только ГТС и энергетические компании, которые так долго готовили к продаже. Это и банки (к примеру, в 2012 году выставят на продажу 49% акций «Ощадбака», уже разрабатываются изменения системы гарантий по вкладам), и экспансия российской национальной валюты, что само собой подразумевает рублевые займы, и ведущие предприятия авиапрома, кораблестроения и металлургии. Еще одна деталь – Черноморский флот. Он, в связи с ситуацией с ПРО приобретает двойное значение для России, особенно с учетом того, что американская «оборонка» может расположиться в Черном море на территории Румынии, которая является членом НАТО. Значит, Кремль будет и свое вооружение наращивать в этой зоне. Как же тогда быть с нашей внеблоковой принципиальностью.

Еще один штрих – Международный валютный фонд. Перспектива очередного транша зависла из-за «принципиальной» позиции Украины относительно повышения цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (кто ж пойдет на тако в преддверии выборов). Теперь вроде все должно быть нормально. Но если даже не получится выбить деньги из Фонда, то тут Россия «подставит» плечо в виде кредита ВТБ – очередной «дозы помощи». Причем она будет оказана под значительные проценты. Как известно, самые дешевые займы у МВФ и Всемирного банка. Конечно, можно вспомнить, что и требования у этих международных институтов повыше. Но отношения с ними являются лакмусом для инвесторов, в отличие от сотрудничества с РФ.

Стоит добавить Таможенный союз, и немного ассоциации с ЕС. 20 лет мы пытаемся решить дилемму – Европа или Азия. Похоже, власть определилась – Евразийский союз нам ближе. Хотя с двух стульев мы еще не встали. Но тут мы пешки. Просто все зависит от того, какая сторона нас первой «купит». Условия «сотрудничества» что с Таможенным союзом, что с ЕС не облегчат жизнь Украине. Но Россия стремится к имперскому господству, а Европа из последнего рвется, чтобы этого не допустить. Украина в этом вопросе играет одну из первых ролей (хоть тут главные!). Кто перетянет канат? Для Кремля дело осталось за малым – уступить в цене газа, а взамен получить все или почти все. Причем власть, как это у нас принято, подсчитав свои дивиденды, заявит – национальные интересы не сданы, просто имеет место экономическая целесообразность…

Нана Черная