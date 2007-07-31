С 14 августа три района Киева останутся без горячей воды

С 14 до 28 августа в связи с испытанием тепловых сетей будет прекращено снабжение горячей водой частично в Голосеевском, Печерском, Дарницком районах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АЭК «Киевэнерго», на две недели без горячей воды останутся дома, к которым подведены теплосети от тепломагистралей № 3,4,5,6,7 ТЭЦ-5, жилые массивы Теремки-1, Теремки-2, Демеевка (частично), Саперная Слободка, Позняки, Осокорки (частично).

Испытательные зоны тепловых сетей размещены в границах: улиц Ревуцкого, Вишняковской, Крушельницкой, Гмыри, проспекта Бажана, Днепровской набережной, улицы Ахматовой, проспекта Григоренко, улицы Драгоманова (Дарницкий район);

железнодорожного пути, улицы Саперно-Слободской, проспекта Науки, улицы Голосеевской, Голосеевского проспекта, улиц Героев Обороны, Потехина, Заболотного, Лятошинского, Крейсера “Авроры”, Якубовского, Ломоносова, Васильковской, Стельмаха, Кустанайской, Кустанайского переулкп, Краснозвездного проспекта (частично), улиц Кировоградская, Фрометовская, Ямская, Федорова, Димитрова, Антоновича, Физкультуры, Большая Васильковская (Голосеевский район);

улиц Большая Васильковская, Димитрова, Анри Барбюса, Лабораторного переулка, улиц Летняя, Щорса, Предславинская, Лумумбы, Ковпака, Кудри, Чешская, Менделеева, Филатова, бульвара Дружбы народов (Печерский район).

“Киевэнерго” предупреждает, что в случае возникновения повреждений тепловых сетей подача горячей воды будет задерживаться на время, необходимое для их ремонта, о чем будут дополнительно поставлены в известность жилищно-эксплуатационные организации.

В случае обнаружения провалов и мест выхода горячей воды на поверхность в месте повреждения тепловых сетей жители столицы могут обращаться к специалистам по телефонам: Дарницкий район - 566-13-48, 570-33-04 ; Голосеевский район (Теремки-1, Теремки-2, Демеевка ) - 249-47-29, 529-88-75; Печерский, Голосеевский районы - 528-11-69, 272-23-73, 529-88-75.

Справки по телефону информационно-справочной службы „Киевэнерго” - 088.