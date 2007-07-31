В Донецкой области из шахты эвакуировали 85 горняков

В Донецкой области из-за остановки вентилятора вчера вечером эвакуировали 85 горняков шахты "Бутовская" ДП "Макеевкавугилля".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, о 20 год. 23 хв. в г. Макеевка на шахте "Бутовская" ДП "Макеевкавугилля" в вентиляционной скважине произошла остановка главного вентилятора проветривания. На момент аварии в шахте работало 85 горняков, которые были выведены на поверхность. Жертв и пострадавших нет.

В 20 часов 49 мин. работа главного вентилятора была возобновлена. Причина остановки устанавливается.

На месте происшествия работали подразделы горноспасательного отряда Минуглепрома.