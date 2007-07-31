Витренко: ПСПУ сорвала учения НАТО на территории Украины (4 фото)

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья ВИТРЕНКО утверждает, что ПСПУ сорвала проведение двусторонних украинско-американских тактических учений военно-морских сил «Си Бриз-2007» на территории Украины.

Об этом Н.ВИТРЕНКО заявила на пресс-конференции в УНИАН.

«Натовские» учения «Си Бриз-2007» провалились. Мы этому искренне рады», - сказала Н.ВИТРЕНКО.

По ее словам, более 2 тыс. активистов партии «вели борьбу с «натовцами»» во всех регионах Украины, где планировалось проведение учений – в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Автономной Республике Крым.

Украинские власти запугивали участников акций, оказывали давление на членов ПСПУ, СБУ проводила против них спецоперации. Однако, по ее словам, участники акций протеста контролировали передвижение военнослужащих во всех 4-х регионах. «То, что заявлялось провести, – не было проведено. Никаких массовых перемещений военнослужащих не было», - сказала Н.ВИТРЕНКО.

При этом она подчеркнула, что учения проводились с целью «приучить Украину к НАТО и подготовить плацдармы для разворачивания американских баз ПРО на нашей территории».

Лидер ПСПУ утверждает, НАТО распространяет мифы относительно того, что альянс может гарантировать защиту от терроризма и принципов демократии.

Фото Александра Синицы / УНИАН