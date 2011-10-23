Мотогонщик погиб на старте гонки
13:40, 23 октября 2011Разное
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Сообщают организаторы
Организаторы Гран-при Малайзии в MotoGP объявили, что мотогонщик Марко Симончелли, выступавший за команду Honda, скончался после аварии, в которую он попал на старте гонки.
Симончелли боролся с Альваро Баутистой (Suzuki) за четвертое место, когда потерял управление мотоциклом и упал, после чего с ним столкнулись Колин Эдвардс (Yamaha) и Валентино Росси (Ducati).
Гонку сначала остановили, а затем отменили.
Росси в аварии почти не пострадал, Эдвардс вывихнул плечо.
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