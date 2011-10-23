Мотогонщик погиб на старте гонки

Организаторы Гран-при Малайзии в MotoGP объявили, что мотогонщик Марко Симончелли, выступавший за команду Honda, скончался после аварии, в которую он попал на старте гонки.

Симончелли боролся с Альваро Баутистой (Suzuki) за четвертое место, когда потерял управление мотоциклом и упал, после чего с ним столкнулись Колин Эдвардс (Yamaha) и Валентино Росси (Ducati).

Гонку сначала остановили, а затем отменили.

Росси в аварии почти не пострадал, Эдвардс вывихнул плечо.