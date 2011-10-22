Украина и ЕС согласовали доступ на автомобильный рынок

Украина и ЕС согласовали двусторонние защитные меры по автомобилям и экспортным пошлинам.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил Уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

«По сути дела, было решено два вопроса, которые касаются торговли товарами… Это вопросы экспортных пошлин и вопросы доступа на рынок автомобилей», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

В частности, он отметил, что стороны согласовали вопросы либерализации отношений в предыдущие раунды переговоров, а во время последних встреч в Брюсселе на этой неделе были согласованы двусторонние защитные механизмы.

Так, что касается доступа на рынок автомобилей, то, по словам В.ПЯТНИЦКОГО, после вступления в силу соглашения об ассоциации Украина сможет восстанавливать импортную пошлину до ее нынешнего уровня в 10% в случае резкого роста импорта автомобилей, и резкого увеличения их доли на рынке, по сравнению с базовым периодом, за который взят импорт автомобилей в 2005-2007 годах.

«Если объем импорта в любом последующем году не достигает этого уровня в процессе либерализации, то мы, естественно, не применяем никаких мер. Если же он превосходит этот уровень, тогда есть еще один параметр: доля на рынке», - отметил В.ПЯТНИЦКИЙ.

По его словам, параметр доли на рынке важен, поскольку бывают «хорошие» и «плохие» года продаж, когда общее количество проданных в Украине автомобилей может значительно отличаться.

«И мы договорились с ЕС о том, что в таких случаях, случаях хороших годов, параметр доли на рынке также будет применяться. И если объем импорта не будет превосходить долю на рынке, мы также не будем применять защитных мер. Но если он превзойдет эту долю, тогда мы имеем право ввести пошлину в размере той, которая действует на сегодняшний день», - сказал Уполномоченный Кабмина.

При этом он отметил, что предусмотрена специальная процедура уведомления европейской стороны и консультаций, которые не могут быть заблокированы.

По его словам, похожая схема будет применяться и в отношении наиболее чувствительных для Украины товаров, на которые установлена экспортная пошлина, в частности, на семена подсолнечника, шкуры и лом цветных металлов.

«Я считаю, что наши коллеги из аграрного сектора, которые всегда были обеспокоены этим вопросом и, в частности, производители масличных культур, наверное, должны быть удовлетворены достигнутыми результатами. Но об этом мы уже от них узнаем», - отметил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Он также добавил, что такие защитные меры будут временными, и в случае их введения, как правило, будут действовать до конца текущего года.

«Дело в том, что каждый новый год - это новая статистика», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 20 октября комиссар ЕС по вопросам торговли Карел Де ГУХТ и первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявили в Брюсселе о том, что сторонам удалось согласовать все ключевые положения соглашения о свободной торговли, которое станет частью соглашения об ассоциации с ЕС.