Николаевский журналист стал жертвой нападения (фото)

Журналист газеты "Наш город" Александр Влащенко, подвергшийся нападению, и его отец Владимир Влащенко в палате нейрохирургического отделения Николаевской больницы скорой помощи.

А.Влащенко был избит и ограблен неизвестными в ночь на понедельник 17 октября. Потерпевший сообщил правоохранителям, что у него отобрали сумку, в которой были фотоаппарат и два мобильных телефона. Общая сумма нанесенного ущерба - более 10 тысяч гривен.

В тот же день журналист обратился за помощью. Компьютерная томография показала перелом обеих пластин лобной кости и перелом верхней челюсти. Кроме того, у Александра стреляли из пневматического пистолета. Маленькая пуля застряла в головном мозге, и медики пока не знают, как извлечь ее без риска.

На сегодняшний день следственный отдел Ленинского райотдела ГУ УМВД Украины в Николаевской области переквалифицировал статью уголовного дела по факту нападения на журналиста Александра Влащенко с «ограбление» на «покушение на убийство».

Фото Юрия Багрянцева / УНИАН