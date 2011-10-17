Британский пилот погиб на гонках в США

Британский пилот Дэн Уилдон скончался в больнице от травм, полученных в крупной аварии, произошедшей во время гонки финального этапа американской серии "Индикар" в Лас-Вегасе, сообщает Associated Press.

Всего в аварии пострадало 15 машин, некоторые из которых загорелись.

Машина 33-летнего британца взлетела, ударившись о другую, и разбилась о стену после второго поворота трассы. Уилдон был доставлен в госпиталь на вертолете.

Гонщик, который в случае победы заработал бы 5 миллионов долларов, уже побеждал в серии "Индикар" в 2005 году, а также дважды выиграл престижную гонку "500 миль Индианаполиса" (в 2005 и 2011 годах), замечает РИА Новости.