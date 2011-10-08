На Волыни непогода оставила без электрики 20 населенных пунктов

В Волынской области в результате неблагоприятных погодных условий без электроснабжения осталось более 20 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды УМЧС в Волынской области, по состоянию на сегодняшнее утро 17 населенных пунктов обесточены полностью и 5 частично. Также отключено 76 трансформаторных подстанций и 7 линий электропередач (мощностью 10 кВ). Сейчас на местах работают аварийные бригады "Волыньоблэнерго".