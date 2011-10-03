На дороге с повышенной аварийностью провели крестный ход

В Сумской области на участке дороги повышенной аварийности провели крестный ход.

Как сообщили УНИАН в Сумской епархии УПЦ МП, по благословению епископа Сумского и Ахтырского ЕВЛОГИЯ прошел крестный ход, во время которого были освящены поклонные кресты при дороге в пгт Жовтневое Белопольского района.

Настоятель храма св. Иоанна Богослова протоиерей Александр ИСАЕВ, настоятель храма св. Николая в поселке Терны иерей Сергий ЕСИПЧУК и протоиерей Владимир ПЕТРЕНКО, настоятель храмов, что в селе Марковка и Луциковка, вместе с прихожанами прошли крестным ходом со святой водой и молитвой 14-километровый участок трассы Сумы-Конотоп, который является участком повышенной аварийной опасности.

Кресты, установленные на въезде в пос. Жовтневое, были изготовлены при активном содействии поселкового совета, а также местных агрофирм. Посильные пожертвования на изготовление крестов были внесены всеми частными предпринимателями, зарегистрированными при Жовтневом поселковом совете.