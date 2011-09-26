В ДТП в Крыму погибли два человека

В Крыму в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления ГАИ.

Авария произошла ночью 25 сентября в Белогорском районе полуострова.

39-летний крымчанин-водитель Opel Vivaro не справился с управлением - машина выехала за пределы проезжей части и опрокинулась.

В аварии погибли водитель и пассажир, данные которого устанавливаются.