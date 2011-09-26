В ДТП в Крыму погибли два человека
11:27, 26 сентября 2011Разное
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Opel съехал с дороги и перевернулся
В Крыму в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления ГАИ.
Авария произошла ночью 25 сентября в Белогорском районе полуострова.
39-летний крымчанин-водитель Opel Vivaro не справился с управлением - машина выехала за пределы проезжей части и опрокинулась.
В аварии погибли водитель и пассажир, данные которого устанавливаются.
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