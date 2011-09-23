Украина отменит импортные пошлины на автомобили

Украина постепенно отменит импортные пошлины на автомобили при торговле с ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом украинским журналистам заявил Уполномоченный правительства Украины по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ после переговоров, состоявшихся в рамках 18-го раунда переговоров о создании зоны свободной торговли.

«Принципиальные договоренности – происходит либерализация. При этом она тоже растянута на длительный период и параллельно предполагается применение защитных мер», - сказал он.

В.ПЯТНИЦКИЙ отметил, что в среднем либерализация импортных пошлин на автомобили составит 10 лет.

При этом, по словам правительственного уполномоченного, стороны выработали формулу «10+3+2». В соответствии с этой формулой, Украина сможет применять защитные меры в виде полноценного восстановления импортной пошлины в течении 10 лет, когда будет проходить ее постепенное сокращение, а также еще в течение трех лет после отмены.

Кроме того, в течение еще двух лет Украина сможет восстанавливать импортную пошлину по упрощенной процедур на основе доказательства ущерба от импорта.

«Более того, по большому счету никто не запрещает использовать и механизмы ВТО, которые предусматривают расследования. Единственное, что это более длительный процесс. Для нас все-таки было важно иметь какие-то автоматические инструменты, которые позволяли бы быстро реагировать», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Стороны планируют завершить переговоры до конца нынешнего года.