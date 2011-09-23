Таксисты заблокировали движение в Варшаве

В центре польской столицы таксисты частично заблокировали движение на дорогах, требуя повышения тарифов за свои услуги, сообщает Радио Свобода.

"Своевременного прибытия такси не гарантируем", - такой ответ можно было услышать в ответ на заказ, а по улицам польской столицы в центр в это время ехали колоннами несколько сот такси.

"Если бы вы знали, сколько нужно средств вкладывать в свой автомобиль, чтобы иметь возможность нормально работать. Мы десять лет не повышали стоимость проезда, тогда как все дорожает, поэтому я охотно поддержал протест", - заявил один из участников акции.

В Польше максимальные тарифы проезда в такси устанавливают местные власти. Таксисты требуют, чтобы оплату за посадку с примерно 2 долларов, в пересчете на американскую валюту, можно было поднять до 3,5, а за час ожидания клиента – в 6 раз, до 20 долларов. Власти Варшавы не намерены идти на уступки и заявляют о необходимости дополнительного изучения проблемы.

За километр проезда в варшавском такси в настоящее время нужно заплатить около 1 доллара и повышения этого тарифа таксисты пока не требуют.