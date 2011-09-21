В Симферополе - пожар на складе медпрепаратов

Тушат с трех часов ночи

В Симферополе, в двухэтажном складском здании для хранения медпрепаратов, принадлежащем СП „Оптимафарм”, произошел пожар на общей площади 470 м кв. Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, пожар начался в 2.53 ночи. По состоянию на 7.00 пожар локализован, ликвидация продолжается. К тушению возгорания привлечены девять пожарно-спасательных отделений МЧС. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС в АР Крым.

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