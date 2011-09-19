О бедной оппозиции замолвите слово

15 сентября, в эфире телеканала ТВі, лидер "Фронта змин" Арсений Яценюк заявил: "Нужно откровенно говорить, что БЮТ без Тимошенко не существует". И прибавил стандартные высказывания о «наступлении в Украине диктатуры». Очевидное противоречие, что слова о диктатуре сказаны в телевизионном эфире, а это при настоящей диктатуре невозможно, господина Яценюка не огорчило.

В действительности, Арсений Яценюк своей фразой, за которую его стопроцентно могут исключить из «Комитета имени сопротивления диктатуре», сказал то, что годами говорили до него: БЮТ есть ни чем другим, как лидерским проектом госпожи Тимошенко. И все те, кто входит в БЮТ, являются орудиями реализации лидерских амбиций госпожи Тимошенко.

Правда, в БЮТ понимают нескрываемые амбиции господина Яценюка возглавить всю оппозицию. 14 сентября, комментируя вступление крымских партийцев из "Батькивщины" в «Фронт змин", депутат от БЮТ Андрей Сенченко, саркастически заявил: "если Арсений Петрович напишет заявление в первичную организацию БЮТ по месту жительства, то, наверное, рассмотрят его заявление".

В чем сходство Юлии Владимировны и Арсения Петровича, то это в том, что они не терпят конкуренции. Только госпожа Тимошенко растворила в своем лидерском проекте БЮТ всех, кто имел собственные политические планы, а господин Яценюк подбирает в «Фронт змин» тех, кто априори не может с ним конкурировать.

И что останется от «Фронта змин», если применить прием господина Яценюка и убрать из этой партии самого господина Яценюка? - Чистые «бизнесюки». В Киеве – владелец «Фуршета» Игорь Баленко. В Харькове – владелец гостиничного бизнеса Александр Давтян. В Кировограде – владелец комбината хлебопродуктов Андрей Табалов. Чем они не похожи на «бизнесюков» из списка БЮТ? И выйдет, что слова господина Яценюка о Тимошенко можно переформулировать: "нужно откровенно говорить, что "Фронт змин" без Яценюка не существует".

Отсюда манипуляция «фронтовика» Яценюка 15 сентября. Он сказал, что тех, кто имеет отношение к бизнесу, контролируемый властью, исключат из "Фронта змин". Зависимость от власти хуже, чем зависимость от оппозиции? Зависит ли качество кировоградских хлебопродуктов, харьковских гостиниц или обслуживания в «Фуршете» для потребителя от политических взглядов их владельцев?

В действительности же основанием демократии является отделение политики от бизнеса, независимо, кто контролирует предпринимателя – власть или оппозиция. И Баленко, и Давтян, и Табалов прекрасно знают: чтобы быть успешными бизнесменами, им нужно а) поддерживать сносные, желательно нормальные отношения с властью и б) платить «Фронту змин», удерживая местные организации и финансируя избирательные кампании.

Бизнес-проект господина Яценюка под названием «Фронт змин» и заключается в том, что он при финансовой поддержке бизнесменов пытается прийти к власти, и они свое политическое влияние реализуют, хотя бы на местном уровне. А дальше: кто танцует «Фронт змин».., а продолжение вы сами знаете. Будем ли наивными, Баленко, Давтян и Табалов не будут через власть «отбивать вложенные в Яценюка бабки»? Наберемся терпения подождать, как будут голосовать местные «фронты змин» за выделение земли под очередные «фуршеты»?

Господин Яценюк в своем желании чистоты демократии мог бы уже сейчас исключить из своего списка всех бизнесменов – властных или тех, кто вместе с ним стремится к власти прийти, исключительно, понятно, для того, чтобы страна стала более честной, а не для того, чтобы еще больше разбогатеть. Осмелится? Но на какие деньги тогда пиарить «Фронт змин», проводить избирательные кампании?

Вячеслав Пиховшек