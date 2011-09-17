В Харькове похоронили митрополита Никодима

В Свято-Благовещенском соборе Харькова прошла церемония захоронения митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима.

Как передает корреспондент УНИАН, Божественную литургию и чин архиерейского захоронения владыки провел управляющий Московской епархией, митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ.

На захоронении присутствовали председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН, председатель Харьковского облсовета Сергей ЧЕРНОВ, Харьковский городской председатель Геннадий КЕРНЕС, народные депутаты, представители религиозных общин Харькова, верующие.

Как сообщал УНИАН, митрополит Никодим умер в Харькове 15 сентября на 91-ом году жизни. По неофициальной информации, врачи констатировали смерть от болезни сердца и хронических заболеваний.