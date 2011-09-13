Почтовая площадь станет шире

Работы по расширению Почтовой площади в Киеве планируется завершить в конце текущего месяца.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявил директор коммунальной корпорации «Киевавтодор» Георгий ГЛИНСКИЙ.

«Работы по расширению Почтовой площади мы начали в середине августа. Расширяем улицу от места, где выезжал трамвай № 5 с ул. Игоревской. После завершения реконструкции площади, машины, которые следуют на Боричев спуск, до перекрестка будут идти направо, на две новых полосы. Там, где сейчас две полосы движения в сторону Боричева спуска, будет движение прямо, в сторону Набережного шоссе. Когда машины будут пересекать перекресток, справа, где сейчас трамвайные рельсы, также будет полоса движения для автомобилей. А дальше они вольются в общий поток на Набережном шоссе», – сообщил Г.ГЛИНСКИЙ.

Он отметил, что реконструкция заметно разгрузит автомобильное движение с Боричева спуска в сторону Набережного шоссе. Расширение площади также значительно облегчит движение автотранспорта со стороны Оболони и Набережно-Луговой в направлении Набережного шоссе и Боричева спуска.

Г.ГЛИНСКИЙ сказал, что во время работ заторов на дорогах нет, поскольку вся техника работает на трамвайных путях.

Вместе с тем, директор «Киевавтодора» сообщил, что сейчас продолжаются работы по мелкому и среднему ремонту. Для выполнения текущего ремонта задействовано 119 единиц техники, работают 38 бригад численностью 313 человек. На сегодняшний день выполнен текущий ремонт 315 тыс. кв. м столичных автодорог.

В частности, выполняются работы на Парковом пешеходном мосту, улицах Красноармейская и Горького, мосту Патона.