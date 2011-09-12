В лобовом столкновении грузовика с легковушкой погибли три человека
08:59, 12 сентября 2011Разное
1406
Еще трое - в больнице
В Мариуполе в результате лобового столкновения грузового автомобиля DAF с легковым автомобилем Geely три человека погибли, еще три пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в городскую больницу.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром 11 сентября.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter