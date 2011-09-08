Двух украинских хоккеистов похоронят на Родине, третьего - в Омске
18:01, 08 сентября 2011Разное
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Спортсмены погибли в катастрофе Як-42
Двое погибших в катастрофе самолета Як-42 7 сентября под Ярославлем украинских граждан по просьбе родных будут похоронены в Украине.
Захоронение третьего погибшего гражданина Украины состоится в Омске, сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.
Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД и в Посольстве Украины в Российской Федерации.
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