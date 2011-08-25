В Крыму одновременно запустили тысячу ракет

Сообщил медиа-центр Минобороны

В Феодосии (Крым) представители Ассоциации профессиональных пиротехников Украины одновременно отстреляли тысячупиротехнических ракет, установив новый рекорд страны. Об этом сообщил крымский медиа-центр Министерства обороны. Акция была приурочена к празднованию 20-летия Независимости Украины. Салют длился всего около 30 секунд. Представители Книги рекордов наградили ассоциацию дипломом. В документе отмечается: «Категория "Массовые мероприятия" - наибольшее количество одновременно запущенных в небо пиротехнических ракет».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter