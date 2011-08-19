В автокатастрофе погиб защитник киевского «Арсенала» (добавлено фото)

24-лений защитник футбольного клуба «Арсенал» (Киев) Евгений Евсеев погиб в автомобильной катастрофе в ночь с четверга на пятницу. Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на официальный сайт клуба.

Принадлежащий киевскому клубу футболист находился в аренде в клубе второй лиги «Прикарпатье» из города Ивано-Франковска. По имеющейся информации, авария автомобиля, в котором ехал Е.Евсеев, произошла в Ивано-Франковской области, недалеко от города Калуш.

По данным ряда СМИ, в машине ехало еще два человека, которые остались живы.

26 июня 2010 года трагически погиб отец Евгения – бывший футболист киевского «Динамо», тренер «Арсенала» Василий Евсеев.

Евгений Евсеев был воспитанником киевского «Динамо». В 2004 году перешёл в киевский ЦСКА, который тогда выступал в первой лиге. Всего за ЦСКА провёл 38 матчей. Летом 2006 года перешёл в киевский «Арсенал». За этот клуб провел 62 игры, забил 2 гола.