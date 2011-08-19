Азаров: вы знаете как на наших заправках разводят горючее?

Для проверки качества горючего на отечественных АЗС премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил научным работникам разработать прибор оперативного измерения октанового числа.

Как сообщается на правительственном сайте, соответствующее поручение Н.АЗАРОВ дал во время посещения павильона «Наука» общегосударственной выставочной акции «Барвиста Україна», посвященной 20-й годовщине Независимости Украины.

«Вы знаете, как на наших заправках разводят горючее? И обирают наших людей! Нам нужен прибор для оперативного измерения октанового числа на наших АЗС. Чтобы приехать на заправку, взять пробу бензина и сразу же, если есть нарушение, - пломбу на эту заправку и взыскать штраф», - сказал премьер-министр.