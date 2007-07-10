В столкновении маршрутки с легковушкой погиб 1 человек и 13 - пострадали

В Днепропетровской области при столкновении пассажирского микроавтобуса с легковым автомобилем погиб1 человек (водитель легкового автомобиля) и 13 людей пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 23.39 вблизи пгт Радушное. Частный пассажирский микроавтобус "Мерседес-Спринтер" выполнял рейс по маршруту АР Крым - г. Кривой Рог, в микроавтобусе находилось 16 пассажиров.

Пострадавших, среди которых трое детей (1992, 1996, 2003 г.р.), с травмами разной степени тяжести госпитализированы в городские больницы г. Кривой Рог.

По факту события правоохранительными органами проводится расследование.

***Всего за прошлые сутки на территории Украины зарегистрировано 177 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 19 человек и 232 травмированы.