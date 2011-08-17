Где разместить все машины, приехавшие на Евро-2012?

Киевлян и гостей столицы во время проведения матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года будут просить по возможности не пользоваться собственным автотранспортом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Турнира УЕФА Евро 2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

Отвечая на вопрос, как власти будут решать проблему парковки автомобилей во время турнира, в частности, возле стадиона “Олимпийский”, поскольку ожидается, что в столицу многие болельщики приедут на собственных автомобилях, М.ЛУБКИВСКИЙ сказал, что вопрос этот сейчас прорабатывается.

“Дело в том, что мы будем рекомендовать всем жителям Киева и гражданам, которые приедут к нам, гостям, пользоваться, в первую очередь, общественным транспортом. Понятное дело, многие, в случае киевского стадиона или харьковского, проживают непосредственно возле спортивных сооружений, поэтому городами будет разработана система, которая поможет болельщикам удобно добираться до своих домов или парковаться. Но этот процесс сейчас продолжается”, - сказал он.

Как сообщалось, Киев и Львов уже разработали схемы мобильности болельщиков во время проведения Евро-2012. Речь идет о создании эффективной системы управления транспортными потоками в городах, которая могла бы обеспечить быстрое и удобное передвижение фанов от аэропорта, вокзала, с кольцевой дороги до стадиона и центра города и в обратных направлениях.

Справка УНИАН. Финал Евро-2012 пройдет с 8 июня по 1 июля.