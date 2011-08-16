«Сильную Украину» слили. Неужели Тигипко конкретно испугали?

Странная штука жизнь… политическая… Посильнее чем «Фауст» Гете. Прочитал, что партия «Сильная Украина» объединилась с Партией регионов» Причем лучший заголовок для этой новости придумали девчата из агентства УНИАН. В заголовке написали: «Тигипко сливает свою партию с ПР». «Сливать», господа, вы знаете, что можно и куда…

После прочитанных эксклюзивных новостей об украинском партстроительстве автор этих строк был «весь в печали». Правда, потом вспомнил уйму советских анекдотов. Один, ну прямо про нашего смелого вице-премьера Сергея Леонидовича, экс-лидера «Сильной Украины», политика «новой волны».

Едет гаишник по трассе, вдруг видит картину: на обочине стоит мужик под раскатистым дубом, а на верхушке дерева машина «Запорожец».

Потрясенный милиционер тормозит, выскакивает:

– Что такое? В чем дело?

– Да вот, – отмахивается владелец «Запорожца». – Предупреждали, что машина – говно. Но она, оказывается, и собак боится!

…Или вот в Москве в Госдуме рассказывали. Как-то в парламенте распространили сообщение, что найдено средство против бубонной чумы. Депутат от второй по численности фракции спрашивает соседа во время голосования: «Вы не знаете – наша партия за чуму или против?»

Ну, а если без стеба, то вопрос простой. Вопрос чести! Вашей миссии политической и исторической! Господин Тигипко, а Вы спросили те 13 процентов электората, 3 миллиона 211 тысяч, 257 избирателей, которые отдали Вам свой голос? Желают ли они куда-нибудь «сливаться»? Кстати, в том числе и меня лично, который свой драгоценный голос положил на алтарь политической надежды Украины Сергея Леонидовича Тигипко?

И еще! Откуда такая уверенность, что все эти миллионы, обманутых Вами избирателей, сплотив свои ряды, ринутся в едином порыве в Партию регионов? За Вас голосовали те, кто желал перемен. Та часть народа, которую социологи называют «мыслящей критической массой», которую трудно обмануть какими-либо PR-идеями и пропагандистскими компаниями. И еще за Вас голосовал тот «средний класс», который не болеет государственным патернализмом.

А ведь все так просто! Ведь мы надеялись, что под вашим руководством, дорогой товарищ Сергей, наши украинские мифы станут реальностью, что потекут в Украине молочные реки с кисельными берегами, что перестанут воровать газ, а чиновники «пилить бюджет», в суды придет закон, а в полях зацветет гречка. А главное, так хотелось, чтобы молодой, образованный политик стал президентом нашей юной страны.

А затем произойдет (без потрясений) смена политических элит, и на смену старым советским тупым хрычам, мавзолеям, культам личности, перестройкам, бандитам с растопыренными пальцами придут молодые украинские профи. Те, которые познали толк в управлении государством в Кембридже, Сорбонне, Оксфорде. И вернутся эти патриоты для того, чтобы Украину превратить в страну Эльдорадо, с вишневым садочком, но с индустрией Германии и сельским хозяйством Австралии.

А наш Сергей Тигипко чего-то здорово перепугался. А может, «конкретно» ему угрожали? А может, и сам сдался на милость донецких ребят и лично Виктора Федоровича? И уважает Сергей Леонидович своего патрона, как герой следующего анекдота, которым я заканчиваю текст и ставлю крест на политике Тигипко.

– Василий Иванович, - спрашивает Петька Чапаева, – а сколько ты за раз можешь выпить? Пол-литра небось слабо?

– Почему это? – улыбается Чапаев.

– А два пол-литра?

– Запросто!

– Ну, а три?

– И три смогу.

– Ну, а ведро? Ведро сможешь выпить?

– Нет, Петька, – вздохнув, признается Василий Иванович. – Ведро не смогу. Ведро – это только Ленин сможет.

Виктор Тимошенко